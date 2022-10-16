​Роналду впервые за два месяца попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» будет проводить домашний матч Российской премьер-лиги против «Ньюкасла». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Фернандеш, Санчо, Антони, Роналду.

Криштиану Роналду попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч Премьер-лиги впервые с 13 августа.

Стартовый свисток в матче «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» прозвучит в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.