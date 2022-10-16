Мерсон рассказал, в чём Роналду превосходит Месси и всех легенд футбола

Бывший игрок сборной Англии Пол Мерсон восхитился показателями Криштиану Роналду.

На прошлой неделе форвард «Манчестер Юнайтед» достиг отметки в 700 забитых мячей на клубном уровне, поразив ворота «Эвертона».

«На мой взгляд, Роналду – лучший завершитель атак за всю историю футбола, в этом ему нет равных. Тяжело играть в такой команде, как «Манчестер Юнайтед», и ему всегда приходилось бороться, именно поэтому его достижение настолько уникально. Роналду – легендарная личность и один из лучших футболистов всех времён», – рассказал Мерсон, выступая на Sky Sports.

В активе Криштиану Роналду два забитых мяча и одна голевая передача в 11 матчах текущего сезона.