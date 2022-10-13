Каземиро объяснил, почему мало забивает

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро объяснил свою роль в команде. Напомним, бразилец перебрался к «красным дьяволам» летом из мадридского «Реала» за сумму в районе 80 миллионов евро.

«Я думаю, что голы должны прийти естественно. Все знают о моей работе. У меня более оборонительная роль. Я должен отбирать мяч и возвращать его команде», – заявил Каземиро в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

В новом сезоне Каземиро отметился одной результативной передачей за «красных дьяволов» в Английской премьер-лиге. Бразилец был признан лучшим игроком матча в последнем туре против «Эвертона».