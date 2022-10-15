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Эвра рассказал, как Фергюсон уничтожил Роналду одной фразой

15 Октября 2022 • 09:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
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16.10 16:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, какое влияние оказал экс-наставник манкунианцев Алекс Фергюсон на карьеру португальского нападающего Криштиану Роналду.

По мнению француза, именно шотландский специалист повлиял на развитие Роналду, как элитного форварда, способного забивать более 40 мячей за сезон.  

«Я помню, как однажды Фергюсон уничтожил его. Кажется, был матч с «Челси», и у него не удавалась игра. Фергюсон сказал ему: «Легко сделать хет-трик против «Болтона» или «Блэкберна», но как насчёт больших команд?» Внезапно после этого, я помню, Криштиану начал забивать в больших играх, потом он стал другим игроком», — приводит слова Эвра Betfair.

Напомним, Роналду работал под руководством Фергюсона в период с 2003 по 2009 год. Всего в составе «красных дьяволов» нападающий провёл 341 матч, забив в них 144 гола и отдав 63 результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Патрис Эвра
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