Каземиро назвал сильные качества главного тренера «МЮ» тен Хага

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который был куплен в летнее трансферное окно у мадридского «Реала», высказался о сильных качествах главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Этого тренера отличают большие амбиции, тяжелая работа и нацеленность на победу. Это присуще не только ему, но и всему тренерскому штабу. Тен Хаг никогда не останавливается на достигнутом, ему интересно привносить что-то новое в нашу игру. У «МЮ» отличный наставник, которые хорошо работает. По нему было все видно еще во время работы в «Аяксе», - передает слова бразильца пресс-служба клуба.

Сегодня, 16 октября, манкунианцы в чемпионате Англии сыграют на своем поле с «Ньюкаслом».