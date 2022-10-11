Фердинанд: «Каземиро единственный полузащитник «МЮ», который умеет и хочет защищаться»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился впечатлениями от игры полузащитника «красных дьяволов» Каземиро. Напомним, бразилец перебрался на «Олд Траффорд» летом из мадридского «Реала» за сумму в районе 80 миллионов евро.

«Каземиро в данный момент является единственным полузащитником «Манчестер Юнайтед», который умеет и хочет защищаться. Он не является ответом на все вопросы, но при этом может обеспечить стабильность, которую мы ищем столько лет», – цитирует Фердинанда Utd Plug.

Напомним, в последнем туре АПЛ Каземиро отметился ассистом в матче против «Эвертона».