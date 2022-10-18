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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Исак вернётся в строй «Ньюкасла» после ЧМ-2022

18 Октября 2022 • 12:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Ньюкасл
окончен

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак получил очередную травму, которая не позволит ему вернуться в расположение «сорок».

По информации Sky Sports, дорогой новичок клуба АПЛ усугубил повреждение, полученное в сентябре во время матчей национальных сборных. Сообщается, что футболист «Ньюкасла» пропустит оставшиеся шесть игр своего коллектива до катарского чемпионата мира. Отметим, что сборная Швеции на мундиаль не поедет, что позволит талантливому нападающему спокойно восстановиться от травмы.

23-летний форвард установил трансферный рекорд «сорок», переехав на север Англии за 70 миллионов долларов. В новой команде Исак провёл лишь три матча, забив в них два мяча.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Александр Исак
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