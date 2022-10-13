Братья Аврам и Джоэл Глейзеры назвали сумму, за которую они готовы продать «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Star, американские бизнесмены не имеют желания избавляться от столь прибыльного актива, несмотря на отсутствие результата на футбольном поле. Тем не менее они готовы рассмотреть предложение о покупке клуба, если оно начнётся с 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним, что Глейзеры стали владельцами «МЮ» в 2005 году, приобретя английский гранд за 800 миллионов фунтов стерлингов. Возможная продажа сделает «красных дьяволов» самой дорогой командой во всём мировом спорте.

