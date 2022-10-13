Спортивный директор «Ньюкасла»: «Однажды Хау может заинтересовать «Реал» или «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт считает, что у наставника команды Эдди Хау отличные перспективы.

«Тренерский вопрос – всегда очень сложный, поскольку команда всегда рискует потерять тренера, как только начинает добиваться успехов. Регулярно выигрывая матчи, наставник может заинтересовать, например, «Манчестер Сити» или мадридский «Реал». Но я очень надеюсь, что наше сотрудничество с Эдди Хау продлится как можно дольше. Мы хотим вывести «Ньюкасл» на новый уровень», – цитирует The Independent Дэна Эшуорта.

Эдди Хау возглавил «Ньюкасл» в ноябре прошлого года. В настоящий момент «сороки» занимают шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.