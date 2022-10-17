Роналду - в тройке худших игроков «МЮ» по итогам матча с «Ньюкаслом»

Журналисты Manchester Evening News оценили игру футболистов «Манчестер Юнайтед» во вчерашнем матче Английской премьер-лиги против «Ньюкасла». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась вничью со счетом 0:0.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду стал одним из худших в составе «красных дьяволов». Он получил всего четыре балла из десяти возможных. Компанию ему составили полузащитники Фред и Бруну Фернандеш. Лучшим был признан защитник Рафаэль Варан.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 37-летний португалец провел восемь поединков и забил один гол.