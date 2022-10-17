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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду - в тройке худших игроков «МЮ» по итогам матча с «Ньюкаслом»

17 Октября 2022 • 12:08 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
0:0
Ньюкасл
окончен

Журналисты Manchester Evening News оценили игру футболистов «Манчестер Юнайтед» во вчерашнем матче Английской премьер-лиги против «Ньюкасла». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась вничью со счетом 0:0.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду стал одним из худших в составе «красных дьяволов». Он получил всего четыре балла из десяти возможных. Компанию ему составили полузащитники Фред и Бруну Фернандеш. Лучшим был признан защитник Рафаэль Варан.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 37-летний португалец провел восемь поединков и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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ингерман
17 Октября 2022 в 12:57
ай. упереди чм, воц криш и бережоца.. )))
1evgeniy1
17 Октября 2022 в 12:42
Заговор по-португальски:)
Alex1972
17 Октября 2022 в 12:20
Роналду просто в тройке : Трус, Балбес и Бывалый... А-ха-ха-ха.. 👏👏👏...
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