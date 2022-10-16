​41% нулевых ничьих «Манчестер Юнайтед» в АПЛ случились после ухода Фергюсона

Воскресный матч Премьер-лиги Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» завершился вничью. За 90 игровых минут команды так и не смогли порадовать зрителей на «Олд Траффорд» голами – 0:0.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, для «Манчестер Юнайтед» это была 76-я нулевая ничья в эпоху Английской премьер-лиги, которая берёт отсчёт в 1992 году. Любопытно, что 31 из 76 этих нулевых ничьих (41%) случилась после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.

Напомним, что Алекс Фергюсон покинул тренерское кресло в «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона 2012/2013. С тех пор «красные дьяволы» ни разу не выигрывали титул Премьер-лиги.