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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​41% нулевых ничьих «Манчестер Юнайтед» в АПЛ случились после ухода Фергюсона

16 Октября 2022 • 18:32 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Ньюкасл
окончен

Воскресный матч Премьер-лиги Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» завершился вничью. За 90 игровых минут команды так и не смогли порадовать зрителей на «Олд Траффорд» голами – 0:0.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, для «Манчестер Юнайтед» это была 76-я нулевая ничья в эпоху Английской премьер-лиги, которая берёт отсчёт в 1992 году. Любопытно, что 31 из 76 этих нулевых ничьих (41%) случилась после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.

Напомним, что Алекс Фергюсон покинул тренерское кресло в «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона 2012/2013. С тех пор «красные дьяволы» ни разу не выигрывали титул Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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