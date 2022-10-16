Швайнштайгер рассказал об одержимости де Хеа по отношению к Нойеру

Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер, в свое время поигравший в «Манчестер Юнайтед», рассказал об одержимости испанского голкипера Давида де Хеа.

По словам Швайнштайгера, в ходе тренировок и личного общения де Хеа постоянно расспрашивал Швайнштайгера о Нойере, с которым Бастиан пересекался в национальной сборной.

- Де Хеа был одержим Нойером. Он задался целью стать лучше него и постоянно доставал меня вопросами после матчей - сыграл ли он лучше, чем может сыграть Нойер. Но, конечно же, я отвечал ему «нет». В то время Нойер был лучшим и невозможно было сыграть лучше, чем он, - цитирует слова Швайнштайгера BBC.