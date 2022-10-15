Полиция Манчестера задержала Гринвуда за нарушение условий выхода под залог

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был доставлен в полицию из-за нарушения условий выхода под залог. Напомним, футболист прошлой зимой был обвинён в изнасиловании собственной девушки.

Судебный процесс по обвинению англичанина длится до сих пор. Тем не менее, до недавних пор Гринвуд находился на свободе, так как вышел под залог. Девушка футболиста ранее опубликовала в сеть аудиозапись, где фиксируются преступления Мэйсона.

Гринвуд до сих пор числится футболистом «Манчестер Юнайтед», но при этом игрок не выходил на поле в составе «красных дьяволов» уже несколько месяцев.