Хау: «Мы все хотим, чтобы Гимараэс был счастлив в «Ньюкасле»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подтвердил, что руководство клуба хочет продлить контракт с полузащитником Бруно Гимараэсом, который присоединился к команде зимой из французского «Лиона».

«Все в «Ньюкасле», хотят, чтобы Гимараэс был счастлив и остался на долгий срок. Клуб вполне может удовлетворить его амбиции и помочь ему прогрессировать», – сказал Хау на пресс-конференции перед матчем против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее начали появляться слухи об интересе к Гимараэсу со стороны мадридского «Реала». «Ньюкасл» скоро предложит Бруно новый контракт с более выгодными финансовыми условиями.