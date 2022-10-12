Линделоф: «Рад провести 200 матчей за «МЮ»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф прокомментировал достижение отметки в 200 матчей за «красных дьяволов». Напомним, швед перебрался на «Олд Траффорд» летом 2017 года из лиссабонской «Бенфики».

«Очень рад провести 200 матчей за «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, в будущем эта цифра будет только расти», – цитирует шведа официальный сайт манкунианцев.

Линделоф в новом сезоне провёл всего два матча в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием. За более чем 5 лет в составе «Манчестер Юнайтед» футболист не выиграл ни одного трофея на клубном уровне.