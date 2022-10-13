Каземиро: «Я пересматриваю свои игры по 3-4 раза»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро признался, что пересматривает свои игры по нескольку раз, чтобы становиться лучше.

«Я постоянно смотрю на свою статистику. Я пересматриваю свои игры по 3-4 раза. Именно так ты учишься и растёшь, исправляя свои ошибки. Я считаю, что это ключ к дальнейшему развитию футбола», — заявил Каземиро.

Напомним, 30-летний бразилец перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из мадридского «Реала», подписав с «красными дьяволами» четырёхлетнее соглашение. В составе манкунианцев Каземиро успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 16 октября против «Ньюкасла». Начало — в 16:00 по московскому времени.