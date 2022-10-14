​Невилл: «Летом Роналду не был никому нужен»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о ситуации Криштиану Роналду.

«С Роналду у «Манчестер Юнайтед» будет больше шансов финишировать в топ-4, даже если он не будет играть стабильно в основе. Но я подозреваю, что его менталитет и психика таковы, что он не может не играть с первых минут. Непопадание в основу он чувствует как оскорбление.

Надеюсь, что Роналду думает: «Где ещё я смогу бороться за трофеи и ощущать такую любовь болельщиков? Мы можем чего-то добиться здесь».

Где Роналду собирается играть в Европе? Летом на трансферном рынке он не был никому нужен», - сказал Невилл The Mirror.