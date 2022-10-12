Тен Хаг: «Хочу получить от Роналду максимум»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил поддержку нападающему Криштиану Роналду, который в этом сезоне лишь дважды выходил в основе команды в Английской премьер-лиге.

«Хочу как можно лучше поддержать Роналду. Хочу получить от него максимум. Он набрал хорошую форму, чему я очень рад», – заявил тен Хаг на пресс-конференции перед игрой Лиги Европы против «Омонии».

Напомним, что в последнем туре чемпионата Англии Криштиану Роналду забил за «Манчестер Юнайтед» победный мяч в выездном поединке против «Эвертоне». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «красных дьяволов».