Фердинанд: «Критика Роналду совершенно неуместна»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался в поддержку Криштиану Роналду.

В воскресенье португалец отметил свой первый гол в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, поразив ворота «Эвертона» (2:1). Ранее 37-летнего форварда критиковали, считая, что тот заслуженно не имеет постоянного места в стартовом составе из-за неумения или нежелания активно прессинговать.

«Говорят, Роналду не прессингует, но покажите мне игрока, при котором команда заметно прибавляет в прессинге. В этом плане ничего не меняется вне зависимости от присутствия или отсутствия Роналду на поле.

Хватит говорить о Роналду и прессинге, я устал это слушать, – ответил Фердинанд своему коллеге Джейми Каррагеру. – Проблема не может быть в футболисте, который забил больше 20 голов в прошлом сезоне», – считает легенда «красных дьяволов».