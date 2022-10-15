Тен Хаг: «Уверен, в моей команде есть форвард, который способен забить 20 голов за сезон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен в том, что в его составе есть нападающий, который способен забить за сезон минимум 20 голов. Напомним, лучшим бомбардиром манкунианцев в прошлой кампании стал Криштиану Роналду, который записал на свой счёт 24 гола во всех турнирах.

«Уверен, в моей команде есть форвард, который способен забить 20 голов за сезон. В моих командах всегда был такой игрок. Многое зависит от свободы, которую игрок получает, а также от интуиции и умения использовать пространство», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, в новом сезоне лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах является Маркус Рэшфорд, на счету которого 5 голов.