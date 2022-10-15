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Тен Хаг: «Уверен, в моей команде есть форвард, который способен забить 20 голов за сезон»

15 Октября 2022 • 09:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 1.95 X 3.70 2 3.70
16.10 16:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен в том, что в его составе есть нападающий, который способен забить за сезон минимум 20 голов. Напомним, лучшим бомбардиром манкунианцев в прошлой кампании стал Криштиану Роналду, который записал на свой счёт 24 гола во всех турнирах.

«Уверен, в моей команде есть форвард, который способен забить 20 голов за сезон. В моих командах всегда был такой игрок. Многое зависит от свободы, которую игрок получает, а также от интуиции и умения использовать пространство», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, в новом сезоне лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах является Маркус Рэшфорд, на счету которого 5 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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