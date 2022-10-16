«Манчестер Юнайтед» так и не смог забить «Ньюкаслу»

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» остались соседями по таблице после равного матча 11-го тура Премьер-лиги. В середине первого тайма Жоэлинтон дважды подряд пробил в каркас ворот «красных дьяволов». У соперника самый интересный момент был в конце первой 45-минутки, но попытка Антони была парирована голкипером.

0:0, первая ничья «МЮ» в сезоне и пятый подряд беспроигрышный матч для соперника.