«Манчестер Юнайтед» так и не смог забить «Ньюкаслу»

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» остались соседями по таблице после равного матча 11-го тура Премьер-лиги. В середине первого тайма Жоэлинтон дважды подряд пробил в каркас ворот «красных дьяволов». У соперника самый интересный момент был в конце первой 45-минутки, но попытка Антони была парирована голкипером.
0:0, первая ничья «МЮ» в сезоне и пятый подряд беспроигрышный матч для соперника.
Протокол игры
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан90' (Ласcеллс Джамал (90') •Ботман Свен•Бёрн Дэн 43'78' (Вуд Крис (78') •Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно78' (Уиллок Джо (78') •Жоэлинтон•Альмирон Мигель•Уилсон Каллум78' (Таргетт Мэтт (78') •Мёрфи Джейкоб59' (Фрейзер Райан (59')
Запасные: Льюис Джамал•Шелви Джонджо•Кариус Лорис•Андерсон Эллиот
16 октября. Стадион "Олд Траффорд".
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