«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Лаутаро Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, манкунианцы уже запросили информацию о возможном трансфере у миланского клуба. При этом отмечается, что 25-летний аргентинец пока не готов рассматривать предложения от других команд, так как полностью сосредоточен на выступлениях в составе «нерадзурри».

Действующий контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провёл 13 матчей, забив в них четыре мяча и отдав две результативные передачи. Цвета «Интера» футболист защищает с 2018 года.