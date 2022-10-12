Тен Хаг: «Мы нуждаемся в Марсьяле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил важность нападающего Антони Марсьяля, который в этом сезоне успел отметиться двумя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Англии.

«Конечно, мы нуждаемся в Марсьяле. Иногда его отсутствие разочаровывает, ведь я знаю, что он нам нужен. Тем не менее, когда некоторых игроков нет в строю, ты должен с этим справляться», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Марсьяль летом мог покинуть «Манчестер Юнайтед», но тен Хаг попросил у руководства оставить француза в команде. Вторую половину прошлого сезона Антони провёл в аренде за «Севилью», где не забил ни одного гола в Ла Лиге.