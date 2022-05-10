Холанн в «Манчестер Сити»: Меняться придётся либо игроку, либо команде

«Манчестер Сити» официально объявил о переходе Эрлинга Холанна. Норвежец подписал контракт сроком на пять лет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что ждёт этот союз.

Пожалуй, Эрлинг Холанн – один из лучших типичных центрфорвардов мира на сегодня. Вот именно если говорить о типичном наконечнике. Есть Холанн, есть Левандовски, есть Кейн. Даже Бензема, который забивает много, всё же не типичный наконечник, так как он отлично действует в подыгрыше.

Для «Манчестер Сити» купить Холанна было логичным и оправданным ходом. Клуб хочет покупать лучших игроков мира, и в этой ситуации отказаться от приобретения норвежца было бы роскошью. Тем более, что «Манчестер Сити» никак не может выиграть Лигу чемпионов, и логично в таком положении искать усиление.

С другой стороны, очень большой вопрос, как Холанн сможет вписаться в коллектив Хосепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» в последние годы в атаке исповедовал хаос, когда на острие атаки мог оказаться кто угодно. За счёт сумасшедшей взаимозаменяемости «горожане» отказались от классической «девятки». В зависимости от ситуации на острие могли оказаться Марез, Стерлинг, Силва, Фоден, Грилиш, Жезус или ещё кто-то.

Представить себе, что Холанн начнёт играть в подыгрыше довольно сложно. Научить-то норвежца можно, только вопрос, зачем это надо. Холанн – это типичный бомбардир, который привык завершать атаки, в этом его главная сила, поэтому за ним и гонялись многие топ-клубы.

В итоге получается некая дилемма. Либо Гвардиоле ради Холанна надо будет менять свой подход, тактику игры и, возможно, философию команды. Либо каталонскому наставнику придётся переучивать норвежца, внедрять его в систему, что может очень негативно повлиять на форварда. В этому случае Холанн может играть хорошо, но вот вряд ли будет также эффективен. В этом смысле Гвардиоле, кажется, больше бы подошёл разноплановый Килиан Мбаппе.

Отдельный вопрос, как вообще Гвардиола сработается с новым центрфорвардом. Можно вспомнить, что у наставника абсолютно не сложились отношения со Златаном Ибрагимовичем, который на момент перехода в «Барселону» был едва ли не сильнейшей «девяткой» мира. Самюэль Это’О до него играл в «блаугране» более заметную роль, но тоже не был важнейшим футболистом в системе. У Гвардиолы даже Левандовски забивал, но не блистал.

При этом, по данным прессы, Холанн получит то ли третью зарплату в «Манчестер Сити», то ли и вовсе сравняется с Кевином де Брёйне. Партнёры будут оценивать норвежца во многом по этому показателю. Если Холанн не будет окупать свои деньги, то в коллективе быстро могут начаться конфликты.

С другой стороны, норвежец может стать для «Сити» ключевым футболистом в перспективе. После вылета от «Реала» многие отмечали, что в коллективе Гвардиолы не хватило лидера, который бы потащил свою команду вперёд. Холанн представляется именно тем футболистом, который вообще никогда не останавливается вне зависимости ни от чего. В Дортмунде он привык ко всему, но всегда бился до последнего.

Если резюмировать, то Холанн может стать как человеком, который приведёт-таки «Манчестер Сити» к долгожданной победе в Лиге чемпионов. При этом норвежец также легко может и сломать свою карьеру под руководством Гвардиолы.

Роман Андреев