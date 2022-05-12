«Манчестер Сити» установил английский рекорд всех времён

«Манчестер Сити» одержал очередную крупную победу в чемпионате, установив рекорд высшего английского дивизиона.

В сегодняшнем матче «горожане» переиграли «Вулверхэмптон» в гостях со счётом 5:1. Данная победа стала для команды Хосепа Гвардиолы пятой подряд с разницей в три и более гола в лиге, что является рекордом высшего английского дивизиона. Ранее никому в истории не удавалось выиграть пять встреч кряду с крупным счётом в элитном английском дивизионе.

До «Вулверхэмптона» жертвами «Манчестер Сити» стали «Брайтон» (3:0), «Уотфорд» (5:1), «Лидс» (4:0), «Ньюкасл» (5:0).

«Сити» удалось сохранить отрыв в три очка от «Ливерпуля» за два тура до конца чемпионата.