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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» установил английский рекорд всех времён

12 Мая 2022 • 00:20 Комментировать
Вулверхэмптон
1:5
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» одержал очередную крупную победу в чемпионате, установив рекорд высшего английского дивизиона.

В сегодняшнем матче «горожане» переиграли «Вулверхэмптон» в гостях со счётом 5:1. Данная победа стала для команды Хосепа Гвардиолы пятой подряд с разницей в три и более гола в лиге, что является рекордом высшего английского дивизиона. Ранее никому в истории не удавалось выиграть пять встреч кряду с крупным счётом в элитном английском дивизионе.

До «Вулверхэмптона» жертвами «Манчестер Сити» стали «Брайтон» (3:0), «Уотфорд» (5:1), «Лидс» (4:0), «Ньюкасл» (5:0).

«Сити» удалось сохранить отрыв в три очка от «Ливерпуля» за два тура до конца чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити
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окончен Лидс 0:3 Челси
окончен Лестер 3:0 Норвич 1.40 5.00 7.80
окончен Уотфорд 0:0 Эвертон 5.60 3.85 1.65
окончен Вулверхэмптон 1:5 Манчестер Сити 11.50 5.60 1.28
12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.40 3.40 3.05
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