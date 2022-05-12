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Феноменальный Де Брёйне приручил «волков»: покер Кевина вернул «Манчестер Сити» единоличное лидерство

12 Мая 2022 • 00:07 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
1:5
Манчестер Сити
окончен

В рамках 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» гостил у «Вулверхэмптона».

Протокол игры  
Вулверхэмптон 1:5Манчестер Сити
  7'Де Брёйне Кевин (0:1)
(1:1) Дендонкер Леандер11'   
  16'Де Брёйне Кевин (1:2)
  24'Де Брёйне Кевин (1:3)
  60'Де Брёйне Кевин (1:4)
  84'Стерлинг Рахим (1:5)
Са ЖозеХонни КастроКоди КонорБоли ВийиШикиньюДендонкер ЛеандерНевеш РубенМоутинью Жоау  85' (Кандл Люк (  85') Аит-Нури РаянНету Педру  72' (Хи-Чан Хван (  72') Хименес Рауль  72' (Тринкан Франсишку (  72')
Запасные: Гомеш ТотиBruno LageХувер Ки-ДжанаСилва ФабиоМарсал ФернандоРадди ДжонМоскера Йерсон
Эдерсон МораесКанселу ЖоауФернандиньо Фернандо  77' (Марез Рияд (  77') Лапорт Эмерик  61' (Аке Натан (  61') Зинченко АлександрДе Брёйне Кевин   78'Родри ЭрнандесГюндоган ИлкайСтерлинг РахимФоден Фил  81' (Грилиш Джек (  81') Силва Бернарду
Запасные: Палмер КоулИган-Райли КонрадСтеффен ЗакариЛавия РомеоМбете-Тату ЛюкЖезус Габриэль
11 мая. Стадион "Молинью".

 

Отошли «горожане» от очередного фиаско в Лиге чемпионов. Магия «Реала» остановила «Манчестер Сити» в полуфинале турнира, но на пути к золотым медалям АПЛ футболисты Гвардиолы могут остановить только сами себя. По потерянным очкам выигрывают они три балла у «Ливерпуля», вариант их набрать был как раз сегодня против кризисного «Вулверхэмптона». Четыре матча подряд не могут победить «волки», более того, за это время они уже три раза проиграли и скатились к середине турнирной таблицы.

На неделе «Сити» объявил о трансфере Холанна, внимание к нападающим «горожан» сразу же повысилось, поэтому Гвардиола решил выйти без них. Фоден сыграл ложную девятку, по краям его поддерживали Бернарду Силва и Стерлинг, а мощнейший кулак в центре поля составили Родри, Гюндоган и Кевин Де Брёйне, ставший главным героем встречи. Бельгиец играл шикарно, а главные свои достижения уложил в первые 24 минуты.

На седьмой минуте Кевин воспользовался обостряющей передачей Силвы, на скорости влетел в штрафную площадь с левого края и неотразимо пробил. На шестнадцатой Де Брёйне сам выводил на удар Стерлинга, но Са справился с попыткой Рахима. Однако рикошет оказался таким радушным для Кевина, что тот второй раз вогнал мяч в ворота. А на 24-й минуте Де Брёйне выдал уже уникальное соло, обыграв двух защитников и с линии штрафной площади упаковав мяч точно в нижний угол – 1:3.

Да, именно 1:3, потому что между свершениями одного бельгийца уместился гол другого. На первый гол Кевина де Брёйне «волки» сумели ответить геометрической комбинацией. Хименес из центра перевёл мяч на Нету, тот сместился ещё к краю и прострелил, а Дендонкер отличился ударом с 11-метровой отметки. Ну а потом случились ещё два уже названных гола Де Брёйне, усмирившие «волков». На второй тайм «Сити» вышел с комфортным преимуществом и чувствовал себя очень уверенно.

«Горожане» не собирались докатывать матч, быстро отгрузив четвёртый гол. Но порадоваться толком не успели, Рахим Стерлинг завершающий удар нанёс из офсайда, что и заметили арбитры. Немного счёт всё-таки давил на «Сити». Вроде и шли вперёд «горожане», но делали это не очень охотно, поглядывая на время и на свои ворота. А «волки» ничего особого противопоставить такому течению игры не могли.

Четвёртый (легальный) гол «Сити» всё-таки случился и забил его главный герой вечера. Кевин Де Брёйне плотным ударом метров с 15 превратил свой хет-трик в покер – 1:4! Были у «горожан» ещё моменты, но Фоден пальнул в штангу, а Стерлинг просто мазал раз за разом. Правда, в этот вечер кроме Кевина из футболистов «Сити» отличиться удалось только Рахиму. Именно он замкнул дальнюю штангу после прострела Жоау Канселу и небольшого рикошета - 1:5. Тотальный разнос хозяев.

Явно доволен «Манчестер Сити», гостевой разгром «Вулверхэмтона» вернул команде Хосепа Гвардиолы единоличное лидерство в АПЛ и три очка превосходства.

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окончен Лидс 0:3 Челси
окончен Лестер 3:0 Норвич 1.40 5.00 7.80
окончен Уотфорд 0:0 Эвертон 5.60 3.85 1.65
окончен Вулверхэмптон 1:5 Манчестер Сити 11.50 5.60 1.28
12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.40 3.40 3.05
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