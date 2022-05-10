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Бывший игрок «Сити» – о трансфере Холанна: «Идеальное подписание»

10 Мая 2022 • 20:13 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
13.00 5.60 1.25
11.05 22:15

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс крайне доволен переходом нападающего Эрлинга Холанна в стан «горожан».

«Какой игрок, какое подписание, какой ответ всем другим клубам! Идеальный трансфер.

Возможно, с точки зрения стиля Холанну будет трудно оттягиваться в глубину, поскольку он не самый командный игрок, но он способен на это. Я не думаю, что сейчас есть кто-то лучше него, кроме Гарри Кейна.

Теперь у «Сити» имеется план Б. Этот клуб – отличное место для Холанна, который ещё совсем молод», – прокомментировал сделку Ричардс в интервью BBC Radio 5 Live.

Напомним, что сегодня «Манчестер Сити» официально объявил о договорённости с дортмундской «Боруссией» по трансферу Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Майка Ричардс Эрлинг Холанн
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