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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Родри: «Ливерпуль» - лучший соперник в моей карьере»

11 Мая 2022 • 09:27 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
13.00 5.60 1.25
Через 11 ч. 42 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» прокомментировал ход борьбы за чемпионский титул в АПЛ.

«Я думаю, что в будущем будет сложно найти команду на уровне нынешних «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», - цитирует Родри официальный сайт «горожан».

Он добавил, что игра обоих клубов базируется на разных стилях игры, но при этом отличается одинаковой эффективностью. Кроме того, он лестно отозвался о сопернике.

«Без сомнения, «Ливерпуль» — лучший соперник, с которым я когда-либо сталкивался», - сказал Родри.

На данный момент «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» делят первое место в таблице АПЛ. При этом «Манчестер Сити» имеет игру в запасе. «Горожане» встретятся с «Вулверхэмптоном» в среду, 11 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Родри Эрнандес
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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11.05  22:15 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
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