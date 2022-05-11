Родри: «Ливерпуль» - лучший соперник в моей карьере»

Полузащитник «Манчестер Сити» прокомментировал ход борьбы за чемпионский титул в АПЛ.

«Я думаю, что в будущем будет сложно найти команду на уровне нынешних «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», - цитирует Родри официальный сайт «горожан».

Он добавил, что игра обоих клубов базируется на разных стилях игры, но при этом отличается одинаковой эффективностью. Кроме того, он лестно отозвался о сопернике.

«Без сомнения, «Ливерпуль» — лучший соперник, с которым я когда-либо сталкивался», - сказал Родри.

На данный момент «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» делят первое место в таблице АПЛ. При этом «Манчестер Сити» имеет игру в запасе. «Горожане» встретятся с «Вулверхэмптоном» в среду, 11 мая.