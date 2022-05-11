Скауты «Челси» сомневались, что Холанн сможет заиграть в АПЛ

Стала известна одна из причин, по которой лондонский «Челси» не стал бороться за трансфер нападающего Эрлинга Холанна, о переходе которого в «Манчестер Сити» было официально объявлено вчера вечером.

По информации издания ESPN, скауты «Челси» сомневались, что Холанн сумеет заиграть в чемпионате Англии, так как в АПЛ нападающие получают куда меньше пространства в чужой штрафной, чем в Бундеслиге. Одним из подтверждений этой теории являются неудачи Тимо Вернера, который до сих пор находится в поисках своей лучшей формы после перехода из «РБ Лейпцига» летом 2020 года.

Напомним, что прошлым летом «Челси» тоже пытался купить Холанна, но «Боруссия» Дортмунд хотела удержать форварда ещё на сезон.