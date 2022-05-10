Тухель о том, какой совет дал бы Холанну после перехода в «Сити»: «Я не даю советы игрокам других команд»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель отреагировал на слухи о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». Немец заявил, что не собирается давать норвежцу никаких советов.

«Какой совет я дал бы Холанну? Зачем мне давать ему какой-либо совет? Если вы не являетесь игроком моей команды, я не дам вам никаких советов. Всё просто», – подытожил немец на пресс-конференции перед матчем с «Лидсом»

Напомним, что прошлым летом Тухель хотел видеть Холанна в «Челси», но дортмундская «Боруссия» была не готова расстаться со своим ключевым игроком, учитывая, что в то трансферное окно команда уже продала Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».