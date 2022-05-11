Гвардиола – о критике со стороны Эвра: «Возможно, он просто хочет получить работу в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику в свой адрес со стороны бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра.

«Я рад, что Гвардиола никогда не был моим тренером, – признался французский футболист, – он лишает игроков свободы действий».

«Я не согласен, Патрис! – приводит слова Гвардиолы Goal. – Я не выхожу на поле, мне нужны хорошие футболисты и личности, которые будут играть. Иначе нас бы здесь просто не было.

Я работал с выдающимися игроками в «Барселоне», «Баварии» и в «Сити». Патрис, если бы ты был здесь, я бы прямо сейчас показал тебе, что представляют собой мои игроки.

Возможно, Эвра хотел произнести красивые слова, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед» и работать там, сейчас как раз подходящее время для этого».