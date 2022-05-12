Гвардиола прокомментировал победу «Сити» и покер Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды над «Вулвехэмптоном» (5:1) и покере полузащитника Кевина Де Брёйне.

«Мы отлично сыграли на этом стадионе. Мы знаем, как здесь бывает сложно. Мы набрали три очка, теперь у нас впереди отдых и игра против «Вест Хэма».

Последние два-три месяца Де Брёйне показывал особенно выдающуюся игру в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Дело не только в его голах и созданных моментах, а в общей пользе. Он очень щедр и всегда думает о том, как сделать лучшее для команды, но этот сезон уже стал для него самым результативным в индивидуальном плане», – отметил Гвардиола в послематчевом интервью Sky Sports.

«Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге с отрывом в три очка от «Ливерпуля». До окончания сезона остаётся два тура.