Де Брёйне оформил хет-трик на 24-й минуте – это третий результат в истории АПЛ

Кевин Де Брёйне оформил хет-трик в матче Английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона» уже на 24-й минуте.

Свой первый мяч бельгиец провёл уже на седьмой минуте, второй – на 16-й, а уникальное достижение покорилось полузащитнику спустя ещё восемь минут. Де Брёйне стал автором третьего самого быстрого в истории Английской премьер-лиги хет-трика, информирует Opta.

Забить трижды в одном матче АПЛ ещё быстрее удавалось только Садио Мане (в 2015 году на 16-й минуте игры против «Астон Виллы») и Дуайту Йорку (в 2001 году на 22-й минуте против «Арсенала»).

Кевин Де Брёйне проводит свой самый результативный сезон в «Манчестер Сити» с 18 забитыми мячами во всех турнирах.