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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне оформил хет-трик на 24-й минуте – это третий результат в истории АПЛ

11 Мая 2022 • 22:57 Комментировать
Вулверхэмптон
1:5
Манчестер Сити
окончен

Кевин Де Брёйне оформил хет-трик в матче Английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона» уже на 24-й минуте.

Свой первый мяч бельгиец провёл уже на седьмой минуте, второй – на 16-й, а уникальное достижение покорилось полузащитнику спустя ещё восемь минут. Де Брёйне стал автором третьего самого быстрого в истории Английской премьер-лиги хет-трика, информирует Opta.

Забить трижды в одном матче АПЛ ещё быстрее удавалось только Садио Мане (в 2015 году на 16-й минуте игры против «Астон Виллы») и Дуайту Йорку (в 2001 году на 22-й минуте против «Арсенала»).

Кевин Де Брёйне проводит свой самый результативный сезон в «Манчестер Сити» с 18 забитыми мячами во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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окончен Уотфорд 0:0 Эвертон 5.60 3.85 1.65
окончен Вулверхэмптон 1:5 Манчестер Сити 11.50 5.60 1.28
12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.15 3.55 3.35
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