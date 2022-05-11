Де Брёйне – третий в истории центральный полузащитник, оформивший покер в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне забил четыре мяча в ворота «Вулверхэмптона» в сегодняшнем матче чемпионата Англии.

30-летний бельгиец стал лишь третьим за всю историю центральным полузащитником, оформившим покер в поединке Английской премьер-лиги. До него это делали только Фрэнк Лэмпард (дважды за «Челси» в 2008 и 2010 годах) и Джорджиньо Вейналдум (за «Ньюкасл» в 2015 году).

Де Брёйне поразил ворота «волков» на 7-й, 16-й, 24-й и 60-й минутах. На его счету уже 15 голов в нынешнем розыгрыше АПЛ (четвёртое место в списке бомбардиров чемпионата после Мохамеда Салаха, Сона Хынмина и Криштиану Роналду).