«Манчестер Сити» - первая команда АПЛ, которая выиграла пять матчей кряду с крупным счетом

Под конец сезона «Манчестер Сити» и не думает сбавлять обороты, тем более после вылета из Лиги чемпионов. Теперь победа в английской Премьер-лиге для подопечных каталонского наставника Хосепа Гвардиолы является делом чести. И добиваются они ее в эффектном стиле - в своем очередном матче «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Вулверхэмптон» со счетом 5:1.

Это уже пятая победа кряду с крупным счетом для «горожан». Первым в этой последовательности пострадал «Брайтон» (3:0), затем был бит «Уотфорд» 5:1, потом пал «Лидс» (4:0), в воскресенье «Манчестер Сити» уничтожил «Ньюкасл» пятью безответными мячами, а теперь оставил голодными и «волков» - 5:1. Столь продолжительная серия из крупных побед - это новый рекорд АПЛ.