Каррагер: «На месте «Манчестер Сити» я бы не приближался к Погба»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Манчестер Сити».

Экс-игрок посоветовал руководству горожан не приближаться к 29-летнему французу, так как Погба работает недостаточно усердно, чтобы защищать цвета этой команды.

«Я бы к нему даже не приближался. Возможно, Гвардиола сможет заставить Погба работать на поле, но утверждать то, что он выкладывается на 100% в каждой игре, было бы ложью», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Погба отказался от перехода в «Манчестер Сити». Также в услугах полузащитника заинтересованы «Ювентус», «Реал» и «ПСЖ».

В текущем сезоне француз провёл в составе манкунианцев 27 матчей, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.