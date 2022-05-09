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Каррагер: «На месте «Манчестер Сити» я бы не приближался к Погба»

09 Мая 2022 • 12:39 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
13.00 5.50 1.25
11.05 22:15

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Манчестер Сити».

Экс-игрок посоветовал руководству горожан не приближаться к 29-летнему французу, так как Погба работает  недостаточно усердно, чтобы защищать цвета этой команды.

«Я бы к нему даже не приближался. Возможно, Гвардиола сможет заставить Погба  работать на поле, но утверждать то, что он выкладывается на 100% в каждой игре, было бы ложью», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Погба отказался от перехода в «Манчестер Сити». Также в услугах полузащитника заинтересованы «Ювентус», «Реал» и «ПСЖ».

В текущем сезоне француз провёл в составе манкунианцев 27 матчей, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Поль Погба
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