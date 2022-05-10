Эвра: «Я счастлив, что Гвардиола никогда не тренировал меня»

Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра обрушился с критикой в адрес Хосепа Гвардиолы.

«Я очень уважаю Гвардиолу, но счастлив, что он никогда не тренировал меня. Он решает за тебя, что нужно делать на поле – лишает тебя какой-либо ответственности за действия», – приводит слова Эвра Goal.

Эвра привёл пример, когда Тьерри Анри ослушался Гвардиолу и вместо игры на фланге перешёл в центр и забил гол. «Гвардиола после первого тайма посадил его на скамейку запасных. Заменил только из-за того, что он не выполнил его указаний», – посетовал Эвра.