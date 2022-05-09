«Манчестер Сити» объявит о трансфере Холанна на этой неделе

«Манчестер Сити» готовит официальное объявление о трансфере нападающего Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Об этом информирует журналист Лу Мартинс у себя на странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Холанн отказался от предложений каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала» ради перехода в «Манчестер Сити». Согласно некоторым источникам, норвежец станет самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.

Напомним, что трансфер Холанна оценивается в сумму около 75 миллионов евро. Эта сумма должна была активироваться в контракте норвежца летом 2022 года.