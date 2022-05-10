Реднапп – о Холанне: «Впервые за долгое время в АПЛ будет играть суперзвезда, о которой мечтает весь мир»

Бывший английский футболист Джейми Реднапп считает, что переход Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити» важен для престижа Английской премьер-лиги.

«Его переход меняет всё – и не только для «Манчестер Сити», но и для всей лиги, – заявил Реднапп в студии Sky Sports. – Впервые за долгое время у нас в Англии будет играть мировая суперзвезда, о которой мечтают во всём мире. Будет очень интересно последить, к чему это приведёт».

«Манчестер Сити» официально объявил о соглашении по трансферу Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Сумма сделки составит порядка 51 млн фунтов стерлингов. 21-летний норвежец пополнит состав «Сити» с начала следующего сезона.