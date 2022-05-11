Де Брёйне отметил 200-балльный юбилей по системе «гол+пас»

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» побеждает в гостях «Вулверхэмптон», при этом на поле блистает бельгиец Кевин де Брёйне - он забил все три мяча своей команды. Таким образом, он довел счет своих голов в текущем сезоне до 17 - это его лучший результат за все время выступлений в составе «Манчестер Сити».

Еще интереснее то, что де Брёйне отметил интересный юбилей - он поучаствовал ровно в 200 голах за свой клуб во всех соревнованиях, по системе «гол плюс пас». Сам он забил 84 гола, также еще 116 раз ассистировал своим партнерам по команде, в общей сложности - ровно 200 баллов.