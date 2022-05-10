«Манчестер Сити» оценивает Жезуса в 60 миллионов евро

«Манчестер Сити» будет готов отпустить своего нападающего Габриэля Жезуса за 60 миллионов евро. По информации журналиста Бруно Андраде, «горожане» не собираются вести переговоры по трансферу с клубами, которые будут предлагать за игрока менее 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», который как раз находится в поисках нападающего после ухода Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, что действующий контракт Жезуса с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. «Арсенал» рассматривает вариант с тем, чтобы подождать ещё год и пригласить бразильца на правах свободного агента.