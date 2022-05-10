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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл рассказал, что может помочь «Ливерпулю» выиграть АПЛ

10 Мая 2022 • 10:34 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
12.50 5.50 1.25
11.05 22:15

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, чего ожидать от развязки чемпионской гонки АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Экс-футболист сборной Англии отметил, что удержать лидерство «горожанам» могут помешать травмы защитников команды. Напомним, ранее стало известно, что остаток сезона из-за повреждений пропустят сразу три защитника «Манчестер Сити»: Кайл Уокер, Джон Стоунс и Рубен Диаш.

«Я действительно верю, что «Вулверхэмптон» или «Вест Хэм» способны отобрать очки у «Сити». Связка горожан в центре обороны уничтожена. Травма Диаша повышает шансы «Ливерпуля» на победу в АПЛ», — приводит слова Невилла The Independent.

За три тура до конца турнира «Манчестер Сити» опережает мерсисайдцев на три очка. В оставшихся матчах подопечным Хосепа Гвардиолы предстоит встретиться с «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой».   

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Гари Невилл Кайл Уокер Джон Стоунс Рубен Диаш
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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10.05  22:00 Астон Вилла ... Ливерпуль 6.60 4.80 1.47
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