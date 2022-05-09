Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн прошёл медобследование для перехода в «Манчестер Сити»

09 Мая 2022 • 18:55 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
13.00 5.60 1.25
11.05 22:15

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн стал ещё на шаг ближе к завершению своего перехода в «Манчестер Сити». Сегодня норвежец прошёл медобследование перед трансфером в брюссельской клинике «Эрасмус». Об этом сообщает издание DH les Sports.

Сегодня появилась информация, согласно которой «Манчестер Сити» официально объявит о трансфере норвежца в течении этой недели. Зарплата Холанна в новом клубе должна составить 350 тысяч евро в неделю.

В этом сезоне Холанн отметился за дортмундскую «Боруссию» 21 голом и 7 результативными передачами в чемпионате Германии. В середине июля норвежцу исполнится 22 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
18:57 · Англия. Премьер-лига
Сестра Роналду лайкнула пост об уходе Криштиану из «Манчестер Юнайтед»
18:55 · Англия. Премьер-лига
Холанн прошёл медобследование для перехода в «Манчестер Сити»
18:50 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Травмы не повлияют на «Астон Виллу»
18:28 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо возобновил тренировки в составе «Челси»
17:43 · Англия. Премьер-лига
Новые владельцы «Челси» готовы выделить большую сумму на трансферы
17:36 · Англия. Премьер-лига
Тухель отменил выходной игроков «Челси» в воскресенье для подготовки к матчу с «Лидсом»
16:58 · Англия. Премьер-лига
Холанн будет зарабатывать в «Манчестер Сити» 350 тысяч евро в неделю
16:51 · Англия. Премьер-лига
Стивен Джеррард назвал лучшую команду в мире
16:29 · Англия. Премьер-лига
Агент Адейеми: «МЮ» хотел моего клиента, но мы выбрали «Боруссию» Дортмунд»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Поттер опровёрг слухи о переходе в «Тоттенхэм»
15:35 · Англия. Премьер-лига
Фирмино может принять участие в матче с «Астон Виллой»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Бруно Гимараэс извинился перед фанатами за разгром от «Манчестер Сити»
15:29 · Англия. Премьер-лига
Клопп о словах Гвардиолы, что «Ливерпуль» поддерживает вся страна: «Возможно, он знает больше меня»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп посмеялся над шуткой о своём преемнике в «Ливерпуле»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Эльнени: «Дерби против «Тоттенхэма» будет тяжёлым, но наша цель – победить» 1
Все новости
Рекомендуем