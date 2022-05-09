Холанн прошёл медобследование для перехода в «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн стал ещё на шаг ближе к завершению своего перехода в «Манчестер Сити». Сегодня норвежец прошёл медобследование перед трансфером в брюссельской клинике «Эрасмус». Об этом сообщает издание DH les Sports.

Сегодня появилась информация, согласно которой «Манчестер Сити» официально объявит о трансфере норвежца в течении этой недели. Зарплата Холанна в новом клубе должна составить 350 тысяч евро в неделю.

В этом сезоне Холанн отметился за дортмундскую «Боруссию» 21 голом и 7 результативными передачами в чемпионате Германии. В середине июля норвежцу исполнится 22 года.