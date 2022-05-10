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«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере Холанна

10 Мая 2022 • 17:40 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
13.00 5.60 1.25
11.05 22:15

«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, переход которого обошёлся «горожанам» в 75 миллионов евро. После соглашения с дортмундским клубом, команде Гвардиолы теперь лишь осталось подписать с Холанном контракт.

Напомним, что по предварительной информации зарплата норвежца в Манчестере составит около 350 тысяч евро в неделе. Ранее за «горожан» выступал отец Эрлинга – Аль-Инге Холанн, который отыграл в клубе 3 сезона.

Ранее сообщалось, что после трансфера Холанна «Манчестер Сити» выставит на продажу нападающего Габриэля Жезуса, которым интересуется лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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