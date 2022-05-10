«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере Холанна

«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, переход которого обошёлся «горожанам» в 75 миллионов евро. После соглашения с дортмундским клубом, команде Гвардиолы теперь лишь осталось подписать с Холанном контракт.

Напомним, что по предварительной информации зарплата норвежца в Манчестере составит около 350 тысяч евро в неделе. Ранее за «горожан» выступал отец Эрлинга – Аль-Инге Холанн, который отыграл в клубе 3 сезона.

Ранее сообщалось, что после трансфера Холанна «Манчестер Сити» выставит на продажу нападающего Габриэля Жезуса, которым интересуется лондонский «Арсенал».