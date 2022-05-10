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Джеррард: «Де Брёйне сочетает в себе качества лучших полузащитников, против которых я играл»

10 Мая 2022 • 19:45 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
7.30 4.70 1.43
Через 1 ч. 52 мин.

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард отметил талант полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне. Англичанин заявил, что бельгиец сочетает в себе характеристики лучших полузащитников, против которых ему приходилось играть.

«Кевин де Брёйне является настоящим специалистом, абсолютный лидер полузащиты. В своей карьере я играл против многих топовых полузащитников, у которых были разные сильные стороны. Де Брёйне сочетает в себе все из них», – сказал Джеррард.

Напомним, что сегодня «Астон Вилле» Джеррарда предстоит сыграть в чемпионате Англии с «Ливерпулем», за который англичанин выступал более 20 лет в качестве игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Стивен Джеррард Кевин де Брёйне Астон Вилла
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10.05  22:00 Астон Вилла ... Ливерпуль 7.30 4.70 1.43
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