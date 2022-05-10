Джеррард: «Де Брёйне сочетает в себе качества лучших полузащитников, против которых я играл»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард отметил талант полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне. Англичанин заявил, что бельгиец сочетает в себе характеристики лучших полузащитников, против которых ему приходилось играть.

«Кевин де Брёйне является настоящим специалистом, абсолютный лидер полузащиты. В своей карьере я играл против многих топовых полузащитников, у которых были разные сильные стороны. Де Брёйне сочетает в себе все из них», – сказал Джеррард.

Напомним, что сегодня «Астон Вилле» Джеррарда предстоит сыграть в чемпионате Англии с «Ливерпулем», за который англичанин выступал более 20 лет в качестве игрока.