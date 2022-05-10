Мартинес о матче с «Ливерпулем»: «Они должны уважать нас»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал о своих ожиданиях от сегодняшнего матча против «Ливерпуля», который пройдёт в рамках чемпионата Англии на стадионе «Вилла Парк» в 22:00 по московскому времени.

«Они должны уважать нас. Думаю, они догадываются об этом. «Вилла Парк» – не самое удобное место для игры. Мы будем стараться добыть все три очка», – циирует футболиста официальный сайт «Астон Виллы».

Напомним, что Эмилиано Мартинес перебрался в «Астон Виллу» летом 2020 года на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». С тех пор игрок вырос в основного голкипера сборной Аргентины.