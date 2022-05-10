«Ливерпуль» повторил уникальное достижение «Сити» сезона 2013/14

Сразу три игрока «Ливерпуля» преодолели отметку в 15 забитых мячей в текущем розыгрыше АПЛ.

Данный показатель покорился Мохамеду Салаху, Садио Мане и Диогу Жоте – это лишь второй случай в истории Английской премьер-лиги, когда сразу трём представителям одной команды удалось забить 15 и более голов за сезон в чемпионате.

Ранее подобное происходило только в «Манчестер Сити» образца сезона 2013/14 – в числе голеодоров «горожан» тогда оказались Яя Туре, Серхио Агуэро и Эдин Джеко. Та команда, напомним, завоевала чемпионский титул под руководством Мануэля Пеллегрини.