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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» повторил уникальное достижение «Сити» сезона 2013/14

10 Мая 2022 • 23:46 Комментировать
Астон Вилла
1:2
Ливерпуль
окончен

Сразу три игрока «Ливерпуля» преодолели отметку в 15 забитых мячей в текущем розыгрыше АПЛ.

Данный показатель покорился Мохамеду Салаху, Садио Мане и Диогу Жоте – это лишь второй случай в истории Английской премьер-лиги, когда сразу трём представителям одной команды удалось забить 15 и более голов за сезон в чемпионате.

Ранее подобное происходило только в «Манчестер Сити» образца сезона 2013/14 – в числе голеодоров «горожан» тогда оказались Яя Туре, Серхио Агуэро и Эдин Джеко. Та команда, напомним, завоевала чемпионский титул под руководством Мануэля Пеллегрини.

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Ливерпуль Манчестер Сити
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окончен Астон Вилла 1:2 Ливерпуль 7.30 4.70 1.43
11.05  21:30 Лидс ... Челси 5.60 4.40 1.58
11.05  21:45 Лестер ... Норвич 1.58 4.30 5.80
11.05  21:45 Уотфорд ... Эвертон 3.65 3.55 2.07
11.05  22:15 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
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