Мане: «Мы - команда»

В отложенном матче 33-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой», продолжая борьбу за чемпионский титул в английской Премьер-лиге. Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, забивший победный мяч в середине второго тайма, прокомментировал итоги встречи, поблагодарив за партнеров за удачные ассисты.

- Хороший кросс и подача от Диаса, я был в штрафной и мне оставалось только попасть в ворота. Мы привыкли друг к другу, мы команда, ребята помогают мне забивать, а я наслаждаюсь игрой за «Ливерпуль», - поделился Мане, слова которого цитирует Sky Sports.