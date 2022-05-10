Комментатор Казанский: «Ливерпуль» больше не может позволить себе осечки

Известный комментатор Денис Казанский высказался по поводу шансов «Ливерпуля» на победу в матче АПЛ с «Астон Виллой».

Казанский сказал «РБ-Спорту», что мерсисайдская команда больше не может позволить себе осечки, как это произошло в матче с «Тоттенхэмом». Комментатор отметил, что подопечные Юргена Клоппа должны обыгрывать «Астон Виллу», да и вообще у «красных» есть всё для того, чтобы выиграть все оставшиеся матчи в этом сезоне.

Напомним, что на данный момент «Ливерпуль» под шефством Клоппа занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Красные» на три очка отстают от лидирующего «Манчестер Сити».