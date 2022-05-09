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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на титул АПЛ

09 Мая 2022 • 20:09 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
7.00 4.60 1.45
10.05 22:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансх своей команды выиграть Английскую премьер-лигу в текущем сезоне.

«Нам осталось провести всего три игры, и меня волнует то, как нам в них победить. Мы продолжаем верить, вот и всё», - цитирует Клоппа ESPN.

Напомним, в матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и отстал от лидирующего «Манчестер Сити» на три очка в турнирной таблице чемпионата Англии.

До конца чемпионата осталось два тура. «Ливерпулю» предстоит сыграть против «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона». «Горожане» тоже сыграют против «волков» и «Вест Хэма».


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп Апл
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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